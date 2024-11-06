CHP'den asgari ücret çağrısı: En az 30 bin lira olmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulunarak, hükümetin planladığı zam oranını eleştirdi. Enflasyonun hedeflenen seviyelerde kalmadığını ve vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirten Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Başarır, Şimşek'in göreve başladığında enflasyon oranının yüzde 38 olduğunu, ancak bu oranın süreç içinde yüzde 75’e yükseldiğini söyledi.

Başarır, “Enflasyonun düşeceğine dair bir veri yok, ancak 2025 yılında motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet, pasaport ve yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 zam yapılacağı kesinleşmiş durumda. Emeklilere ve asgari ücretliye umut yok, zam oranları ise belirlenmiş” dedi.

Asgari ücretin güncel enflasyonla birlikte değer kaybettiğine dikkat çeken Başarır, “17 bin lira olan asgari ücret, bu enflasyon oranında 10 bin liralık bir alım gücüne düşmüş durumda. Hükümet, yüzde 20-25 civarında bir zam yapmayı planlıyor, bu oranla insanlar nasıl geçinecek?” ifadelerini kullandı.

Başarır, asgari ücretle geçinen vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek adına asgari ücretin en az 30 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.