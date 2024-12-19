CHP'den 'e-ticaret lisansı' yasası için AYM başvurusu

Meclis'te 2022'de çıkan ve internet üzerinden satışlarda aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret lisans ücreti ödemesine neden olan yasa CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

AYM önünde gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, yasayla aracı hizmet sağlayıcı şirketlere, bir takvim yılı içinde yaptıkları net işlem tutarı hacmi oranında "adil ücretleme" kararı verildiğini dile getirdi.

'Neden tam tersi kabul edildi?'

Günaydın şöyle devam etti: "Ne oldu da aradan 2 yıl geçtikten sonra AKP bunun tam tersine bir düzenlemeyi TBMM'den tüm muhalefet partilerinin haklı itirazlarına rağmen geçirdi? Düzenleme, küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine toplamda 60 ila 70 milyar lira düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor. Peki, bu memleketin Meclis'i yerel ve ulusal ölçekli firmaları mı koruyacak, yoksa küresel ölçekteki firmalara rekabeti bozucu nitelikte, adalete aykırı çıkar sağlama ile mi uğraşacak?"

CHP'li Günaydın, ticaretin, rekabet, adalet ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun yürümesi gerektiğini savunduklarını söyledi.