CHP’den GSS Uyarısı: Yıl sonunda 10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle yıl sonu itibarıyla yaklaşık 10 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamama riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

GSS prim borçlarına bir çözüm getirilmesi gerektiğini savunan Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

10 milyon vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Bulut, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen veya sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlara uygulanan, zorunluluk esasına dayalı Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan yaklaşık 10 milyon vatandaş, aylık 780, yıllık 9 bin 360 TL olarak belirlenen prim borçlarını ödeyemedikleri için yıl sonunda sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

31 Aralık 2025 itibarıyla prim borcunu ödeyemeyen ya da prim borcu bulunan vatandaşlar hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler için devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

Ağır sonuçlar doğuracak

Bu durum, kronik hastalığı olan milyonlarca yurttaşın tedaviye devam edememesi, çocukların aşı ve koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalması, kadınların doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine ulaşamaması gibi ağır sonuçlar doğuracaktır. Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa’nın açık hükümlerinin ihlalidir.

Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmesi, prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmasını güvence altına alacak kalıcı bir düzenleme yapılması zorunludur."