CHP'den ihraç edilen ABD Temsilcisi Yurter Özcan’a dolandırıcılık suçlaması

Türk iş adamı Cem Özcan'ı, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik eleştirileri sonrası partiden ihraç edilen Yurter Özcan hakkında "sözleşme ihlali" ve "evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’ne dava açtığı iddia edildi.

1 milyon 50 bin dolarlık hisse

Yurter Özcan ve Cem Özcan’ın Washington Advisory Group, LLC (WAG) adlı danışmanlık şirketinin ortakları oldukları, Yurter Özcan’ın Cem Özcan’ın yüzde 40’lık hissesini 1 milyon 50 bin dolar karşılığında satın almayı teklif ettiği ancak belirlenen tarihte ödeyi yapmadığı öne sürüldü.

Mitsubishi ile anlaşmaya itiraz

Bir diğer iddiaya göre de 2024 Haziran ayında Cem Özcan, Mitsubishi HC Capital America, tarafından Virginia Yüksek Mahkemesi’ne şikayet edildi. Firma, WAG’nin ekipman alımı için bir finansman anlaşması yaptığını ve Cem Özcan ile Yurter Özcan’ın anlaşma altında imzası bulunduğunu belirtmişti. Ancak Cem Özcan, böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını ve herhangi bir kefalet belgesi imzalamadığını ifade ederek, evrakta sahtecilik yapıldığını iddia etti.

2 milyon 50 bin dolar tazminat talep etti

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Cem Özcan, Yurter Özcan’dan, yüzde 40 hissesine karşılık 1 milyon 50 bin; maddi ve manevi zararının karşılanması için de bir milyon olmak üzere toplam 2 milyon 50 bin dolar tazminat talep etti.