CHP'li Öztrak: Enflasyonla mücadele tek hedef olmalı

CHP Ekonomi Masası heyetinin, esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'nde bir araya geldiği toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, heyetin 10 bin kilometre yol katederek 25 ili dolaştığını söyledi.

Öztrak, 2021 yılının ilk 3 ayındaki yüzde 7 büyümede baz etkisinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman büyümeye en büyük katkı yüzde 47 ile hizmetler sektöründen geliyor. Yine ticaret, ulaştırma ve konaklama, ki bugün bu pandemi nedeniyle en büyük darbeyi yiyen sektör, büyümenin yüzde 19'u bu sektörden geliyor. 'Birinci çeyrekte ticaret, ulaştırma, konaklama sektörü yüzde 1,4 büyüdü', 'Büyümeye 1,4 katkı yaptı' deniyor. Yine büyümeye katkılara, sektörler itibarıyla baktığımız zaman da manzara güzelmiş gibi duruyor. Dış talepten ciddi bir katkı geliyor. Bir de gayrisafi sabit sermaye harcamalarından da önemli bir katkı var. Buna baktığınız zaman bu büyüme sürdürülebilir gibi birtakım ifadeler kullanılıyor. Ama biraz arkasına gittiğimiz zaman tamamen farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz."

Türkiye'nin borç yükünün arttığını söyleyen Öztrak "Çok hızlı şekilde borçlanarak bu büyümeyi yapmışız. Düşük gelir gruplarına yansımayan bir büyümeyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada sermaye ürkekleşti"

Öztrak dünyada sermayenin ürkekleştiğini aktararak, "NATO ile Rusya arasındaki, ABD ile Çin arasındaki çekişmeler, Çin ile bu kriz sürecinde özellikle tedarik zincirlerinde meydana gelen sıkıntılar dünyada ham madde tedarikini ciddi ölçüde etkiliyor. Ankara'da mobilyacılarla konuşuyorum ciddi bir MDF sıkıntısından bahsediyorlar. Tarım aletleri üreten arkadaşlarımla konuşuyorum. 'Sac yok' diyorlar. Fiyatlar almış başını gitmiş. Otomotiv sektörüyle konuşuyorsunuz 'çip yok' diyorlar. Böyle bir garip tabloyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Ciddi bir kuraklık beklendiğine işaret eden Öztrak, "Bunun iki tane sıkıntısı var. Dünya çok ürkekleşti, kendi tarım ürünlerini satmak konusunda. Ürün bulmakta zorlanacağız. İki, gelecek yıl çiftçimiz bu çarkı nasıl çevirecek merak ediyorum. Bu riskleri göğüsleyecek bir cephaneye de sahip değiliz." dedi.

Güven uyandıran ve saydam bir ekonomik programa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

"Gerçekçi ve somut bir aşı takvimini mutlaka bu milletin önüne koymak lazım. Dışarısının da önüne koymak lazım. Esnaf ve çiftçi çok yıprandı, diğer kesimler önemli ölçüde işini devam ettirebilme gücünü kaybetti. Dolayısıyla refahı yayacak bir doğrudan gelir desteğini bu kesimlere vermek gerekiyor. Enflasyonla mücadele tek hedef olmalı. Uzun dönemde enflasyonla mücadele Merkez Bankasının, büyümenin sağlanması da maliye politikasının hedefi olmalı. İstihdamın artırılmasına yönelik özel teşvikler uygulanmalı. Bugün Türkiye'yi büyüten baktığınız zaman sanayi sektörüdür. İmalat sanayidir. İmalat sanayi olmasa bu büyümeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Türkiye hizmet sektörüyle büyüyeceğiz stratejisine aslında çok erken geçmiştir. Türkiye'nin sanayiyle büyümesi lazımdır. "