CHP’li Şahin’den gübrede verginin kaldırılması için kanun teklifi

ANKARA (DÜNYA)

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, gübrede KDV ve ÖTV’nin kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifine yönelik yaptığı açıklamada, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın çiftçilerin tarlaları ekemez hâle getirdiğini söyleyen Suzan Şahin; yem, mazot, tohum, ilaç fiyatında tarihte görülmemiş artış yaşandığını bildirdi.



Çiftçilerin artan girdi maliyetlerini karşılayabilmek için daha fazla borçlandığını dile getiren Şahin, “Tarımda yaşanan girdi maliyetleri üreticinin borç yükünü de her geçen gün artırmaktadır. Çiftçilerimizin 2021 yılı Eylül ayı BDDK verilerine göre borçları 161 milyar liraya yükselmiştir, Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ise 11,5 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Toplam 172,5 milyar borcu olan çiftçilerimizin özel sektöre borcu da 50 milyarın üzerinde olması nedeniyle 220 milyar TL’yi aşmıştır” dedi.

Bu borçların yaklaşık 6 milyar lirasının ise kanuni takip altında olduğunu işaret eden Suzan Şahin, “Çiftçilerin üretim yapabilmeleri için en önemli girdilerden birisi olan gübreye son bir yılda yapılan 16 zam ile fiyatı yüzde 400 arttı. Gübrenin hammaddesi olan doğalgazdaki aşırı fiyat artışı amonyak üretiminde krize neden oldu. Türkiye’nin amonyak ve gübre hammaddelerinin yüzde 95'ini ithal ediyor olması yani dışa bağımlı oluşu nedeniyle dünyada yaşanan doğalgaz ve buna bağlı amonyak krizi, ayrıca dövizdeki artışa bağlı olarak gübreye peş peşe zam gelmesi ile sonuçlanmakta” ifadelerini kullandı.

Kur istikrarı ortadan kalktığı için ithal girdiye bağımlı olan çiftçinin bu sıkıntıları katmerli şekilde yaşadığını dile getiren Şahin, “Hazırladığımız teklif ile ithalata dayalı bağımlı tarımsal üretim yerine milli tarımın desteklenebilmesi ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda çiftçilerimiz lehine düzenlemeler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Suzan Şahin, gübre hammaddesi ithalatında da gümrük vergilerinin sıfırlanması gerektiğini aktardı.