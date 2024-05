CHP'li Sarıbal: "Yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı"

Fiyat açıklandıktan sonra özel sektörün yaş çay alım fiyatında 16 liraya kadar düştüğünü söyleyen Orhan Sarıbal, "Çayda açıklanan fiyat, tüccarın istediği doğrultuda bir fiyat." dedi.

Buğday ve arpa alım fiyatları hemen açıklanmalı

Buğday ve arpa alım fiyatlarının hemen açıklanması gerektiğini belirten Sarıbal, halkın gıda ve ham madde meselesinin ithalata bırakılamayacağını söyledi.

Bugün buğdayın en ucuz maliyetinin 10 liranın üzerinde olduğuna işaret eden Sarıbal, "Ekmeklik buğday; 400 kilonun üzerinde verim alan yerlerde 13 lira artı 2 lira prim; 400 kilonun altında verim alan ve kurak tarımın olduğu yerlerde 13 lira artı 3 lira prim olmak üzere 16 lira fiyatla çiftçiden ürün alınmalı ve bu taban fiyat olarak açıklanmalı." ifadelerini kullandı.

Sorunları ihracatı kısarak çözemezsiniz

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Beyaz et, kırmızı et lüks bir ürün mü, niye yüzde 10 KDV var?" diye soran Sarıbal, "Bu eti üretmek için kullanılan birçok ara ürün var; onlarda niye KDV yüzde 20? Bir sosyal devlet olarak 10 bin TL aylığa muhtaç ettiğiniz bir insanın nasıl et almasını isteyebilirsiniz? Kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri üreten bütün üretim araçlarının KDV'lerini kaldırın. İhracatı kısarak sorunları çözemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.