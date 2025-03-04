CHP'li Sarıgül'den Doğusan Boru Fabrikası için kritik çağrı: 1 liraya Erzincanlılara satılsın

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'da faaliyet gösteren Doğusan Boru ve Kiremit Fabrikası'nın şehre önemli katkılar sağladığını belirtti.

'Özelleştirme İdaresi, Doğusan'ı 1 liraya Erzincanlılara satsın'

Fabrikanın üretimine devam etmesinin, şehir açısından önemine işaret eden Sarıgül, Karabük Demir-Çelik fabrikalarını örnek göstererek şu açıklamalarda bulundu:

"Gelin birlik olalım. Can Erzincan'ın esnafı, sanayicisi, emeklisi, çiftçisi bir araya gelelim, bir şirket kuralım. Özelleştirme İdaresi, Doğusan'ı 1 lira gibi sembolik bir rakamla bütün Erzincanlı hemşerilerime satsın.

Karabük Demir-Çelik fabrikaları kapatılacaktı. Karabüklüler bir şirket kurdu 1995 yılında, 1 liraya Karabüklülere satıldı. Kardemir, Türkiye'nin 25'inci büyük şirketi haline geldi. Biz de bunu başarabiliriz. Can Erzincan bunu başaracak birikim ve insan kaynağına sahiptir." ifadelerini kullandı.