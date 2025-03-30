CHP’li Yavuzyılmaz: Köprü, tünel ve otoyollar… Devletin ödeyeceği fark tutarı yükseldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü, tünel ve otoyollara yönelik Hazine garantilerinde güncel döviz kuru üzerinden ayarlama yapıldığını açıkladı. Söz konusu düzenleme 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı.
Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük altyapı projelerini işleten şirketlere yapılacak ödemelerde garanti edilen araç geçiş ücretleri, güncel döviz kuru üzerinden yeniden hesaplandı.
Hazine’nin yükü artıyor
Yapılan ayarlamaya göre, vatandaşların ödediği geçiş ücretlerinde herhangi bir artış öngörülmezken, Hazine’nin şirketlere ödediği fark tutarları önemli ölçüde yükseliyor:
Osmangazi Köprüsü: Geçiş ücreti 795 TL, garanti edilen tutar 2.090 TL. Hazine farkı: 1.295 TL
Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 795 TL, garanti edilen tutar 870 TL. Hazine farkı: 75 TL
Avrasya Tüneli: Geçiş ücreti 225 TL, garanti edilen tutar 266 TL. Hazine farkı: 41 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Geçiş ücreti 80 TL, garanti edilen tutar 228 TL. Hazine farkı: 148 TL
Araç geçiş garantisi tutmazsa kamu ödeyecek
Yavuzyılmaz, ayrıca garanti edilen günlük araç geçiş sayılarının altında kalınması durumunda da Hazine’nin, tutturulamayan her araç için yukarıda belirtilen tutarları karşılamak zorunda kalacağını belirtti.