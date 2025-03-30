CHP’li Yavuzyılmaz: Köprü, tünel ve otoyollar… Devletin ödeyeceği fark tutarı yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı.

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük altyapı projelerini işleten şirketlere yapılacak ödemelerde garanti edilen araç geçiş ücretleri, güncel döviz kuru üzerinden yeniden hesaplandı.

Hazine’nin yükü artıyor

Yapılan ayarlamaya göre, vatandaşların ödediği geçiş ücretlerinde herhangi bir artış öngörülmezken, Hazine’nin şirketlere ödediği fark tutarları önemli ölçüde yükseliyor:

Osmangazi Köprüsü: Geçiş ücreti 795 TL, garanti edilen tutar 2.090 TL. Hazine farkı: 1.295 TL

Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 795 TL, garanti edilen tutar 870 TL. Hazine farkı: 75 TL

Avrasya Tüneli: Geçiş ücreti 225 TL, garanti edilen tutar 266 TL. Hazine farkı: 41 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Geçiş ücreti 80 TL, garanti edilen tutar 228 TL. Hazine farkı: 148 TL

Araç geçiş garantisi tutmazsa kamu ödeyecek

Yavuzyılmaz, ayrıca garanti edilen günlük araç geçiş sayılarının altında kalınması durumunda da Hazine’nin, tutturulamayan her araç için yukarıda belirtilen tutarları karşılamak zorunda kalacağını belirtti.