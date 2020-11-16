CHP’nin Ekonomi Masası Toplantıları Mersin’den başladı

MERSİN / DÜNYA

CHP'nin ekonomi politikalarını anlatacağı Ekonomi Masası Toplantıları Mersin’den başlandı. "CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Özgür Karabat, Orhan Sarıbal’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle partilerinin yeni dönemdeki ekonomi stratejilerini anlattı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde son yıllarda Türk ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaşandığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaşanan ekonomik krizlerden çıkış için CHP’nin stratejilerini anlattı.

CHP’nin para ve maliyet politikalarının öngörülebilir olacağını belirten Öztrak, “Küresel sermayedeki risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacak makro ihtiyati tedbir çerçevesi, ekonomideki tüm unsurlarla birlikte şeffaf bir şekilde oluşturulacak. Türkiye'mizi içine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için önce güvene, ardından yeni kurallara, kurumlara ve platformlara ihtiyaç var." dedi.

"Türkiye, üretimi ile rekabet eden yeni bir düzene geçmeli"

Panelin ardından Mersin Ticaret Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) üyeleri ile buluşan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, iş insanlarının sorunlarını ve önerilerini dinledi.

MESİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunları çözülmesi için en baştan kamu kaynaklarını halkın yararına ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen Böke, şunları kaydetti: “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile birlikte ekonomideki öngörülebilirlik durumunun ortadan kalktı. Yatırımcılar bu yüzden önünü göremedikleri için yatırım yapmıyorlar. Bu yüzden bir üretim seferberliği başlatmak gerekiyor. Bu üretim seferberliğinin temelinde de bir planlamaya, özel sektöre yol gösterecek bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye’nin en önemli kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı’nın ortadan kaldırılması Türkiye’de planlamanın ortadan kalkmasına neden oldu. Çağı yakalamamız gerekiyor. Türkiye’nin ucuz iş gücü ile değil, üretimi ile rekabet eden bir yeni düzeye ve düzene geçmesi gerekiyor. Avrupa’nın Çin’i olmak bizim için bir hedef olamaz.”

Program kapsamında kentteki ziyaretlerini sürdüren CHP Heyeti, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus Ticaret Sanayi Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, sendikalar ve meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.