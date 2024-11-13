CHP'nin planı belediyelerinde 40 bin liralık asgari ücret

2025 yılında uygulanacak asgari ücret milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, zammın hedeflenen enflasyona göre yapılma ihtimali oranın düşük kalmasına yol açacak.

Enflasyonu düşürme hedefi kapsamında asgari ücrette büyük bir zam beklenmiyor. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri hayat pahalılığını gerekçe göstererek maaşlara daha fazla zam istiyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP idaresindeki belediyelerin işçilerine verilecek en düşük ücrete yönelik çalışmalar devam ediyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen CHP kaynakları, “2025 ocak ayında, CHP’li büyükşehirlerde en düşük ücret 40 bin TL olacak” görüşünü savunuyor.