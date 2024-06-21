CHP'nin Şimşek'le görüşmesinde asgari ücret zammı ve emekliye refah payı gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Haziran’da 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne gitmiş ve burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

Bu buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen öneriyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu ismi iktisatçı Yalçın Karatepe il görüşmesi kararlaştırılmıştı.

Görüşmede neler söyleyecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Mehmet Şimşek’le yapacakları görüşmeye ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Karatepe, asgari ücret ve emekli maaş zammında refah payı eklenmesiyle ilgili taleplerini dile getireceklerini ifade etti.

Karatepe’nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle: “Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğinini söyleyeceğiz. Bugün asgari ücret mayıs ayı verileriyle bile açlık sınırının 2 bin lira altında kalıyor. Yılın geri kalan kısmında aynı asgari ücret seviyesiyle geçinilemeyeceğini söyleyeceğiz.”

Emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirten Karatepe, “Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz” dedi.

Vergi düzenlemesinde ‘adalet’ hatırlatması

Yalçın Karatepe, iktidarın yeni vergi düzenlemesi hazırlığına karşı kendilerinin “vergide adalet” önerisini anlatacaklarını vurguladı.

CHP’li Karatepe, “Bugün vergi gelirinin üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu adil olmayan bir vergi. Bu oranın OECD ortalamasına yani yüzde 35 civarına indirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Başta kurumlar vergisi olmak üzere ciddi vergi artışlarının zorunlu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Tarımsal destek

Çay ve hububat fiyatları gibi açıklanan tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını ileteceklerini söyleyen Karatepe, “Mevcut kanunlar diyor ki tarımsal destekler milli gelirin yüzde 1’inden az olamaz. AKP döneminde bu düzenlemeye hiç uyulmadı” dedi.

Tartışmalı TÜİK verileri

Çok tartışılan TÜİK verilerinin de bir diğer başlık olacağını aktaran Karatepe, “KÖİ projelerinin kamuya çok büyük yük olduğunu söyleyeceğiz” dedi. Karatepe, Varlık Fonu’na ilişkin eleştirilerini ileteceklerini ve bunun zamanla tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyeceklerini de belirtti.

Ortak ekonomi programı iddiası

Bu görüşmenin AKP ile ortak bir ekonomi programı hazırlığı anlamına gelmediğini vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:

* Gündemimiz, doğrudan vatandaşın gündeminde olan konular. Gizli bir ajandamız yok. Uyguladıkları politikalar yerine yapılması gerekenlerin neler olduğunu biraz daha somut bir biçimde ifade edeceğiz. Ortak program çalışılması söz konusu değil.

* AKP ile işbirliği yapmıyoruz. Biz insanların 10 bin lirayla hayatta kalamayacağını söylediğimizde ‘Bütçede kaynak yok’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Kaynak var, çağırın gösterelim.’ Görüşme bu nedenle oluyor. Yoksa onlarla oturup yeni bir ekonomi programı yazmayacağız.