Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor: 10 ayda 137 milyon dolar

Türkiye, zengin florası ve 3 bin 500’den fazla endemik bitki türüyle çiçekçilikte bölgenin en güçlü üreticilerinden biri olmaya devam ediyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün 2025 yılına çok güçlü bir performansla ilerlediğini belirterek, yılın ilk 10 ayında ihracatın 137 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %15’lik bir artışa işaret ediyor.

Geçen yıl toplamda 141 milyon dolarlık ihracata imza atan sektör, bu yıl 155 milyon dolara yaklaşarak bugüne kadarki en yüksek ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Yılmaz, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen elde edilen bu büyümenin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Hollanda ilk sırada

Türkiye, yıl boyunca hem seralarda hem yüksek yaylalarda yapılan üretimle kesme çiçekten fideye, çelenkten dış mekân bitkilerine uzanan geniş bir ürün yelpazesi ihraç ediyor. Aralarında Hollanda, İngiltere, Almanya ve Bulgaristan’ın bulunduğu 80’den fazla ülkeye satış yapılıyor.

Hollanda, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu dönemde de en büyük pazar olurken; Türkiye’nin Hollanda’daki payı bu yıl daha da arttı. Yılmaz, Hollanda’nın dünya çiçek ticaretinin merkezi olduğunu, buradan tüm dünyaya dağıtım yapıldığını ifade etti.

Hediye tercihleri de artışı destekliyor

Yılmaz, ekonomik zorluklara rağmen çiçeğin “fiyatı düşük, etkisi yüksek” bir hediye olarak öne çıktığını ve bunun satışları olumlu etkilediğini belirtti.

Sektör temsilcileri, artan talep ve genişleyen pazarlarla 2025 yılını rekorla tamamlamaya hazırlanıyor.