Çiçek, tohum ve tarım ürünleri ithalatına sınırlama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7 ayrı kota tebliğine göre, AB'den yapılan ithalat için tanımlanan kotalar; çiçek ithalatı için 5 ton, canlı fide ve bitki ithalatı için 20 ton, ekim amacıyla kullanılan tohum için 20 ton, kedi ve köpek mamaları ithalatı için 20 tonla sınırlandı. Tarife kontenjanı miktarının eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilmesine yönelik dip not uygulamadan kaldırıldı.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde yapılan düzenlemeyle, buradan yapılan çeşitli gıda müstahzarlarına tanımlanan kota 20 tonla sınırlandı.

İran İslam Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde yapılan düzenlemeyle, bu ülkeden yapılan ithalatta için tanımlanan kotalar; sarımsak için 5 ton kabuklu ve kabuksuz badem, ceviz ve hurma için ayrı ayrı 20 ton, karpuz için de 20 tonla sınırlandırıldı.

Bu kapsamda Mısır'dan yapılan ithalata uygulanan tarife kontenjanı; anason, kişniş ve kimyon tohumları ve sarımsak için ayrı ayrı 5 ton, yer fıstığı için 20 ton, Moldova'dan yapılan ithalata tanımlanan tarife kontenjanı; ceviz ve çam fıstığı için 20 ton, Şili'den yapılan ithalata tanımlanan kota da badem ve ceviz için 20 tonla sınırlandı.