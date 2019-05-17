Çiftçiler taleplerini sıraladı

17 Mayıs 2019

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) 27. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otel'de başladı.

Açılışta konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarımda Milli Birlik Projesi taslağının nisanda kamuoyunun gündemini yoğun şekilde meşgul ettiğini anımsatarak, "Tarımla ilgili her çalışma öncelikle çiftçimizi ilgilendirir. Çiftçimizin Anayasal meslek örgütü olan TZOB'un görüşlerinin alınmasından daha tabii bir şey olamaz. Nitekim bu durum dikkate alınmış olacak ki bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Tarım Şurası Yönetmeliği ile oluşturulan şura yürütme kuruluna TZOB da üye olarak dahil edildi. Çiftçimizin yararına olan her politikayı destekleriz, çiftçimizin zararına olan bütün politikalara karşı çıkarız." diye konuştu.

Çiftçilerin öne çıkan talepleri



Ziraat Bankası yüzde 16'ya çıkardığı faizi yeniden yüzde 8-11'e indirmeli

Tarım Kredi Kooperatifleri faizi yüzde 26'dan Ziraat Bankası seviyesine çekimeli

Çiftçilere her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmeli

Gübre ve yem dışındaki girdilerde KDV kadar bir miktar destek olarak verilmeli

Desteklerden alınan yüzde 2-4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalı

Tarımda kullanılan elektrikte fon ve TRT payı kaldırılmalı

Tarım kredilerinde komisyon istenmemeli

Kuraklık verim sigortası parsel bazlı olarak tüm ürünler ve riskler için uygulanmalı

Yıpranma payı talebi

Hükümete ve siyaset kurumuna çiftçilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduklarını aktaran Bayraktar, tarımda her projenin üretim, ihracat ve çiftçi odaklı olması gerektiğini söyledi. Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin yüksekliğine de işaret ederek, "Tarımdaki istihdam son bir yılda 300 bine yakın azalarak 4,7 milyonun altına geriledi. Gençleri tarımda tutamazsak, tarımsal üretimimiz de gıda güvencemiz de tehlikeye girer. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir." ifadesini kullandı.

"Enflasyonun sorumlusu çiftçi değil"

Bayraktar, tarımın enerji ile en stratejik sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıp edip çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, zirai ilaç fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bazı girdilerde yıllık artış oranı yüzde 115'i aştı. Artan girdi fiyatları karşısında üreticilerimiz her geçen gün zorlanıyor. Enflasyonun sorumlusunun çiftçi olmadığı gün gibi ortada. Bu girdi fiyatlarıyla, faizlerle, enflasyonla, ithalat izinleriyle, alım fiyatlarıyla üretim kolay değil. Çiftçimizin sorunlarını çözemezsek, gıda fiyatlarını daha çok konuşuruz. "

Tarımda sulanabilir alanların artırılması, arazi toplulaştırması ve arazi parçalanmasının önlenmesi gibi yapısal konulara önem verilmesini talep eden Bayraktar, son 30 yılda tarım alanlarının 4,7 milyon hektar azalarak 23,2 milyon hektara indiğini söyledi.

"Stopaj kesintisi kaldırılmalı"

Bayraktar, gübre ve yemde sıfırlanan katma değer vergisi (KDV) oranlarının çiftçiye yansımadığını ve konunun takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz, gübre ve yem dışındaki girdilerde KDV oranı kadar bir miktarın çiftçimize destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Tarımda kullanılan elektrikte fon ve TRT payı kaldırılmalıdır." dedi.

Doğal afetler, hastalık ve zararlılar nedeniyle yeterli üretim yapamayan çiftçilerin borçlarının biriktiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borcu 110 milyar lirayı aştı. Çiftçi borçlarına yönelik yapılandırma idari takipteki borçlar ile diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarını kapsamadı. Çiftçimizin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 37'si Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bankalara aittir. Ayrıca çiftçimiz takibe düşmemek için Ziraat Bankasına olan borçlarını cari faiz üzerinden yapılandırmıştır. Bütün bu sorunlara bir çözüm bulunması gerekir. Çiftçimiz, üretimi sürdüremez ve tarımdan koparsa ülkemizin gıda güvencesi de tehlikeye girer." ifadesini kullandı.

"Tarım kredilerinde komisyon istenmemeli"

Bayraktar, çiftçinin finansman sorununun çözümü için Ziraat Bankasının yüzde 16'ya çıkardığı tarımsal kredi faizlerini yeniden yüzde 8-11'e, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz oranının da yüzde 26'dan Ziraat Bankası seviyesine indirilmesini talep etti.

Her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılamasını isteyen Bayraktar, "Diğer kamu bankaları da çiftçimize Hazine destekli düşük faizli kredi vermelidir. Tarımsal kredilerde, masraf, komisyon, hayat sigortası, tarım sigortası istenmemeli. Yatırım kredilerinde ipotek bedeli, limit tahsis masrafı kaldırılmalı." diye konuştu.

Bayraktar, tarım sigortaları primlerinin yüksekliğine de işaret ederek, "Kuraklık verim sigortası parsel bazlı olarak tüm ürünler ve riskler için uygulanmalıdır. Tarım sigortası kapsamında halen yer almayan risklerin yaşanması durumunda çiftçimizin zararlarını karşılayacak şekilde destekleme yapılmalıdır." talebinde bulundu.

Hayvancılık sektöründeki yüksek yem fiyatlarından yakınan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarında istikrar sağlanmadığı sürece, Türkiye'nin et sorunu olacaktır. Yetiştiricilik yapmak gerçekten zor hale gelmiştir. Kanatlı sektöründe de durum farklı değil. Biz, çiftçimizin çıkarlarını korumak için lobilerle mücadele etmekten çekinmeyeceğiz. Üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız var."

Genel Kurul, pazar günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu üyeleri seçimiyle sona erecek.

Kaynak: AA