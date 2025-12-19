Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik yeni tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 2 milyar 5 milyon 185 bin 682 liralık destekleme ödemesinin üreticilere ulaştırıldığını açıkladı.

En yüksek payı çiğ süt desteği aldı

Paylaşılan bilgilere göre destekler; çiğ süt, kırsal kalkınma yatırımları, hayvan gen kaynakları, sertifikalı tohum kullanımı, bireysel sulama, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği, zirai don, zeytinyağı ve AR-GE kalemlerinden oluşuyor.

En yüksek payı ise 1 milyar 354 milyon liranın üzerindeki tutarla çiğ süt desteği aldı.

Yapılan tarımsal destek ödemeleri şu şekilde:

- Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 354 milyon 352 bin TL

- Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 412 milyon 529 bin 744 TL

- Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 215 milyon 545 bin 750 TL

- Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 6 milyon 128 bin 149 TL

- Bireysel Sulama Hibe Desteği: 5 milyon 947 bin 503 TL

- Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği: 4 milyon 217 bin 628 TL

- Zirai Don Desteği: 3 milyon 571 bin 475 TL

- Zeytinyağı Desteği: 2 milyon 152 bin 943 TL

- AR-GE Desteği: 740 bin 490 TL