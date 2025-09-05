Çiftçilere 476 milyon liralık destek bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

En büyük pay hayvan hastalıkları tazminatına

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ödemelerin 402 milyon 376 bin 507 lirası hayvan hastalıkları tazminatına, 40 milyon 879 bin 488 lirası kırsal kalkınma yatırımlarına ve 33 milyon 481 bin 837 lirası bireysel sulama sistemlerine ayrıldı.