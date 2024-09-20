Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, toplamda 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Ödemenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, destek ödemelerinin detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre, ödenecek tutarların büyük bir kısmı çiğ süt için ayrıldı; bu kalem 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira olarak belirlendi.

Bitkisel ürün sigortasına 600 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatına 110 milyon 424 bin 58 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına ise 86 milyon 872 bin 475 lira ayrıldı.

Hububat, baklagil ve dane mısır için 14 milyon 442 bin 653 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 lira ve hayvan gen kaynakları için de 170 bin 880 lira ödeme yapılacak.

Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına tek parça halinde yatırılacak. Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesine göre, 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise 27 Eylül'de yapılacak.