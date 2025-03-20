Çiftçilere yapılacak 2,8 milyar liralık destek ödemesinin tarihi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere ödenen tarım destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız" ifadesini kullanan Yumaklı, hububat desteğinin Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.