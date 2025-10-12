Çiftçilere "zirai don" uyarısı! Meteoroloji il il açıkladı

Hava sıcaklıklarının, Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6-10 derece düşeceği öngörülürken Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi.

Meteoroloji 5 ilde çiftçileri uyararak, zirai don beklendiğini bildirdi.

5 ile zira idon uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır."

Nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle çifçiler büyük sıkıntı yaşamış, meyve ve sebzede fiyatlar uçmuştu.