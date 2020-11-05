Çiftçilerin Tarım Kredi borçlarına 5 yıl vadeli yapılandırma

05 Kasım 2020

Canan SAKARYA

Şirketlerin ve vatandaşların kamuya olan borçlarına yapılandırma getiren, çalışma hayatında esnekleşmeye ilişkin hükümler bulunan torba yasanın, yapılandırmayla ilgili bölümlerinin kapsamı genişletildi. TBMM’ye 43 madde olarak gelen kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önergelerle 51 maddeye çıktı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine önceki gün başlanan teklifin ilk 10 maddesi dün kabul edildi.

Geniş kapsamlı yapılandırmaya AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerinin borçlarının da taksitlendirilerek yapılandırılması hükümleri eklendi.

Kabul edilen önergeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 3l Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırmadan yararlanacak. Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve orman il müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. ilk taksit 202l yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecek.

Borçlar 5 yılda 5 eşit taksitle ödenecek

Tarım ve orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 3l Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve kanun yayınlandığı tarih itibarıyla muaccel halen gelen krediler yapılandırılacak. Daha önce yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenemeyen borçlar da yapılandırma kapsamında olacak.

İki ay içinde başvurulması halinde, bunların ödenmeyen kısımlarına yüzde 3 faiz uygulanarak yapılandırma gerçekleştirilecek.

Tarımsal krediler 5 yıl vadeyle yapılandırılacak ve ilki 2021 yılı Kasım ayında olmak üzere 5 eşit taksitle ödenecek. Bu ödeme şartlarına uyulması halinde alacakların gecikme cezalarından vaz geçilecek. Kanunun yayınlandığı tarihten sonraki sürelere ilişkin herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacak.

Kanun yayınlanmadan önce dava konusu edilmiş alacaklar da borçlunun istemesi halinde, davadan vaz geçme şartıyla yapılandırılabilecek. Hakkında icra takibi başlatılan borçlular da yapılandırmadan yararlanmak isterse, icra takipleri durdurulacak.

Öte yandan aynı önerge uyarınca, orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine orman Genel Müdürlüğü tarafından kullandırılan kredilerde yapılandırılabilecek.