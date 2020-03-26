Çiftçinin 1.8 milyar lira desteği ödeniyor

26 Mart 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli NTV’de katıldığı programda 1.8 milyar liralık destek ödemesinin 27 Mart itibariyle ödeneceğini açıkladı. Pakdemirli, yarından başlayarak 1 milyar 880 milyon liralık ödemenin yapılacağını söyledi.

Hangi destekler ödenecek?

Buna göre mazot ve gübre desteği 20 ilde 1 milyar 145 milyon lira, anaç koyun keçi desteği 80 ilde 580 milyon lira hububat, baklagil desteği 14 ilde 120 milyon lira, dane mısır isteye 6 ilde 20 milyon lira hayvan hastalıkları tazminatı 68 ilde 16 milyon 200 bin lira, tiftik için ilave desteği 3 ilde 226 bin lira 27 Mart itibari ile TC kimlik numarasına göre ödemelere başlayacak.

Stoklar yeterli ama ithalat yapılabilir

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca Türkiye’nin buğday bakliyat ürünlerinde yeterli stok olduğunu ancak daha fazla ihtiyaç olursa İtalat için Cumhurbaşkanlığına gerekli başvurunun da yapıldığını anlattı. Pakdemirli çiftçilerin tarlasına ulaşabilmeleri için içişleri Bakanlığının bir genelgeyi yayınladığını ve üretimin devamlılığı açısından çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Depolar et dolu

Et ile ilgili de açıklamalarda bulunan Pakdemirli, ithalatı durdurduklarını, Et ve Süt Kurumu’nun depolarının etle dolu olduğunu o konuda bir sıkıntı yaşanmayacağını ancak fiyatlar arttığı taktirde ithalatı da gündeme alabileceklerini vurguladı.

İthalat kolay değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamalarda özellikle et ve buğdayda ithalat seçeneğini dile getirmesi açıkçası böyle bir dönemde üreticinin moralini bozacak nitelikte. Bu zor şartlarda çiftçi üretim yapmaya çalışırken ithalat sopasını göstermek doğru değil. Kaldı ki ithalat yapmak da kolay değil. Türkiye’nin en fazla buğday aldığı Rusya tahıl ihracatını 10 gün süreyle durdurdu. İthalat değil üretim odaklı çalışmalıyız.