Çiftçinin kredi borcuna 6 öteleme neyi kapsıyor?

28 Nisan 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında çiftçilerin mayıs ve haziranda vadesi dolacak Hazine destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının 6 ay ertelendiğini söyledi.

Erteleme ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Edindiğimiz bilgilere göre uygulama şöyle olacak;

1- Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığı sübvansiyonlu (hazine destekli) kredilerin mayıs ve haziranda ödenmesi gereken taksitleri faizsiz olarak 6 ay ertelenecek.

2- Çiftçi sübvansiyonlu kredisinin iki aylık taksidini 6 ay sonra Kasım-Aralık döneminde ödeyecek.

3- Mayıs ve haziranda ödenmesi gereken ve 6 ay ötelenen kredi taksitleri için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

4- İki aylık taksit ertelemesi için çiftçilerin banka şubesine gitmelerine gerek olmadan otomatik olarak ötelenmesi veya dijital ortamda işlemin yapılması öngörülüyor. Ancak, henüz net bir açıklama yok.

5- Sübvansiyonlu yani hazine destekli olmayan normal tarım kredilerine ilişkin bir erteleme, öteleme yok.

6- Sübvansiyonsuz tarım kredileri için çiftçiler Ziraat Bankası'na başvurduğunda faizi ile yeniden yapılandırılıyor.

7- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre çiftçilerin ötelenecek kredi toplamı 6 milyar lira civarında olacak.

Beklentilerini karşılamaktan uzak

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir çok sektöre yönelik tedbirler açıklanırken, çiftçiler kullandıkları tarımsal kredilerin en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesini istiyordu. 2020 yılında ödenecek kredi borçlarının veya faizinin tümüyle silinmesini isteyen çiftçiler de var. Sadece ki aylık taksidin ötelenmesi çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak kaldı.

Çiftçilerin 6 milyar liralık kredi borcuna 6 ay erteleme imkanı