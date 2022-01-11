Çiftçiye mazot desteği teklifi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi

Daha önce Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçilere mazot desteği sağlayacaklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı.

“Ankara ili sınırları içerisindeki ilçelerimizde üretimi desteklemek ve çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla mazot desteği yapılması planlanmaktadır.” ifadelerinin yer aldığı başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediyesi'nde, tüm grupların oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste kabul edilen mazot desteği kararının ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Yavaş, “Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı ‘Çiftçilere Mazot Desteği’ne başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak’tan itibaren çiftçilere Başkent Kart dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kart dağıtımlarının tamamlamasının ardından mart ayı içinde belirli kriterlere göre belirlenecek on binlerce çiftçiye mazot desteğinde bulunmayı planlıyor.