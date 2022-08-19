Çiftçiye sıfır faizli “elektrik borcu” ödeme ve güneş enerjisi kredisi

Ali Ekber YILDIRIM

Karar kapsamında yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara ve tarımsal elektrik bedeli ödemelerine münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine yüzde 100 faiz indirimli yani sıfır faizle 10 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak.

Krediden kimler yararlanacak?

Resmi Gazete’nin 18 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan karara göre; 1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, Tarımsal Elektrik Bedeli başlığında değerlendirilecek. Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/ taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni faturalar için kredi verilecek mi? Karara göre, Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ ödenmemiş taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekiyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek bu karar, yayımlandığı 18 Ağustos 2022’den itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere bu tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

Bakan Nebati ve Kirişci’den, “üreticiye hayırlı olsun” mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu. Enerji girdi fi yatlarının üretici üzerindeki yükünün bilincinde olduklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: “Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” Kirişci de Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin, “Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” paylaşımını yaptı.