Çiftlikbank reklamları yasaklandı

05 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, izinsiz şekilde 'banka' ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle Çiftlikbank reklamlarına 3 ay süreli durdurma cezası verdi. Bakanlık, söz konusu kullanımın Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesinin ihlali olduğuna hükmetti.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çiftlikbank ile ilgili olarak, bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler, gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse piramit satış yönüyle devam etmektedir.

Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu Çiftlikbank ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan 'banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu'muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir.

Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu'muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir"