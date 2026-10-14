Çiftlikler beş sınıfa ayrılacak: Eksikler için 30 gün süre

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Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilen çiftlikler için yeni denetim düzeni başlıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle işletmeler, altyapı ve hayvan hastalıklarını önleme koşullarına göre değerlendirilecek. Eksikleri tamamlamayanların sınıfı değişebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık İşletmelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik, 14 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Bakanlıkça belirlenen sığır, manda, koyun ve keçi yetiştirilen işletmeleri kapsıyor.

Çiftlikler yerinde incelenecek

Yeni düzenlemeye göre Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvancılık işletmeleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yerinde incelenecek. İşletmelerin fiziki altyapısı, temizlik koşulları ve hayvan hastalıklarının işletmeye girişini veya başka işletmelere yayılmasını önleyen uygulamalar değerlendirilecek.

İnceleme sonucunda çiftlikler A, B, C, D ve E olmak üzere beş sınıftan birine yerleştirilecek. En yüksek koşulları karşılayan işletmeler A sınıfında, D sınıfı için belirlenen asgari şartları bile sağlayamayan işletmeler ise E sınıfında yer alacak. Belirlenen sınıf, Bakanlığın veri tabanına kaydedilecek ve işletmeyle ilgili resmî belgelerde gösterilecek.

En alt sınıfta hangi şartlar aranacak?

D sınıfındaki işletmeler için belirlenen temel koşullar arasında hayvancılık faaliyetinin diğer amaçlarla kullanılan yapılardan ayrı yürütülmesi bulunuyor.

Hayvan bakımında kullanılan ekipmanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve başka işletmelerle paylaşılmaması gerekecek. İşletmelerde yem depolama alanı, temizlenebilir yemlik ve suluklar ile yeterli havalandırma bulunması da zorunlu olacak.

Hayvanların bulunduğu alanlara giren kişilerin ayakkabılarını dezenfekte edebileceği düzenekler oluşturulacak. C sınıfına yükselmek isteyen işletmelerde ise bu şartlara ek olarak çevre güvenliği, otomatik suluk, canlı hayvan kantarı, uygun atık yönetimi ve hayvanların güvenli biçimde kontrol edilmesini sağlayan ekipmanlar aranacak.

Üst sınıflarda veteriner ve karantina şartı

B sınıfına girecek işletmelerin, alt sınıflar için belirlenen koşullara ilave olarak Bakanlıkça tanımlanan hastalıktan ari işletme sağlık sertifikasına sahip olması gerekecek. Bu çiftliklerde araç ve ziyaretçi girişleri kayıt altına alınacak. İşletmeye yeni getirilen hayvanlar için diğer hayvanlardan ayrı bir karantina alanı bulunacak.

Piyasaya süt sağlayan işletmelerde sağım sistemi ve süt soğutma tankı aranacak. Hasta veya karantinadaki hayvanlar için ayrıca ayrı bir sağım sistemi bulunacak. En üst kategori olan A sınıfında ise işletmede veteriner hekim çalıştırılması, araçlar için dezenfeksiyon tüneli, ziyaretçiler için dezenfeksiyon kabini ve bilgisayar destekli sürü yönetim sistemi zorunlu olacak.

Ayrıca hastalıklarla mücadele, atık yönetimi ve acil durumlara yönelik yazılı planlar hazırlanacak.

Eksikler giderilmezse sınıf düşürülecek

Yeni yönetmeliğin dikkat çeken hükümlerinden biri de denetimlerde tespit edilen eksikliklere ilişkin süre oldu. İl ve ilçe müdürlükleri, gerekli gördükleri durumlarda hayvancılık işletmelerini denetleyecek.

Mevcut sınıfının şartlarını karşılamadığı belirlenen işletmelerde eksiklikler tutanak altına alınacak ve bunların giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

Belirlenen sürede eksiklerini tamamlamayan işletmeler, karşılayabildikleri en yüksek sınıfa alınacak. Bakanlık veri tabanındaki sınıflandırma kaydı da buna göre güncellenecek.

Ancak yönetmelikte, yalnızca sınıfının düşürülmesi nedeniyle işletmenin otomatik olarak kapatılacağına veya yeni bir para cezası uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmuyor.

Mevcut çiftlikler için bir yıllık takvim

Düzenleme kapsamında, 14 Ekim 2026 itibarıyla Bakanlık veri tabanında kayıtlı ve faal olan işletmelerin sınıflandırılması bir yıl içinde tamamlanacak.

Böylece mevcut işletmelerin değerlendirme süreci için 14 Ekim 2027'ye kadar bir geçiş takvimi öngörülüyor. Daha önce kurulmuş ve kayıtlı olduğu hâlde faaliyetlerini durdurmuş veya ara vermiş işletmeler ise yeniden faaliyete başladıklarında sınıflandırılacak.

İşletmenin altyapısında veya hastalıkları önlemeye yönelik koşullarında değişiklik yapılması durumunda, işletme sahibinin başvurusuyla yeniden inceleme gerçekleştirilebilecek. Yeni sistem, çiftliklerin yalnızca hayvan sayısı veya üretim kapasitesiyle değil, altyapı ve hastalıkları önleme koşullarıyla da değerlendirilmesini sağlayacak.