Çiğ süt fiyatını Gıda Komitesi yerine USK belirleyecek

Ali Ekber YILDIRIM

Yaklaşık 3.5 yıldır çiğ süt referans fiyatını belirleyen Gıda Komitesi, bu yetkiyi Ulusal Süt Konseyi'ne iade etti. 2018 öncesinde olduğu gibi bundan sonra, çiğ süt referans fiyatı, üretici, sanayici, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bilim insanlarının yer aldığı Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Gıda Komitesi'nin son kez belirlediği litre başına 3 lira 20 kuruşluk referans fiyat 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, yaklaşık 3.5 yıl sonra yapılan yanlışın anlaşıldığını belirterek sorularımız üzerine şu bilgileri verdi: "Biliyorsunuz, 31 Ocak 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle, çiğ süt referans fiyatı belirlenirken Gıda Komitesi'nin görüşünün alınması şartı getirildi. Çiğ süt fiyatının enflasyonu artırdığı gerekçe gösterilerek fiyatın Gıda Komitesi tarafından belirlenmesi ve Ulusal Süt Konseyi tarafından kamuoyuna açıklanması uygulaması başladı. Biz rakamlarla çiğ sütün enflasyona etkisi olmadığını, bu uygulamanın üreticiye, tüketiciye, hükümete bir yararı olmadığını anlattık. Sonunda kabul edildi. Bundan sonra çiğ süt fiyatı tarafların temsil edildiği Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenecek."

Üretici zarar gördü

Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat belirlediği Ocak 2018'e kadar belirlenen fiyatın dünya fiyatının bir tık üzerinde olduğuna dikkat çeken Özder: "Bu yetki bizden alındıktan sonra Türkiye'nin çiğ süt fiyatları hiçbir zaman dünya fiyatlarının üzerine çıkmadı. Raftaki süt fiyatı dünya fiyatlarıyla paralel gitti. yem fiyatı dünya fiyatıyla paralel gitti. Ama üreticinin süt fiyatı geride kaldı ve makas açıldı. Nihayet 3 yılın sonunda anlattıklarımız anlaşıldı. Şimdi bundan vazgeçildi. Çiğ sütün enflasyonu artırmadığı anlaşıldı. Fiyatı bundan sonra, Ulusal Süt Konseyi belirleyecek. Bu sevindirici. Açılan farkı hemen kapatmak mümkün değil. Ama bunu kapatacağız ve üretici maliyetin üstünde bir fiyatla sütünü satacak." dedi.

Gıda Komitesi neden devreye girdi?

Merkez Bankası’nın 2018 Yılı ilk enflasyon raporunda çiğ süt fiyatındaki artış gıda enflasyonunun en önemli nedenlerinden birisi olarak gösterildi. Önlem olarak, çiğ sütte referans fiyatın belirlenmesi yetkisi Ulusal Süt Konseyi’nden alınarak Gıda Komitesi’ne verildi. O dönem Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek, dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Ulusal Süt Konseyi’nin 2017 yılı Eylül ayında çiğ süt referans fiyatını 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa, Ocak’ta ise 1 lira 53 kuruşa yükseltilmesinden duyduğu rahatsızlığı bildirdi. Şimşek, enflasyonla mücadelenin temel hedef olduğunu ve bundan sapmamak için fiyat artışının yanlış olduğunu ifade ettiği ve bundan sonra çiğ süt fiyatının Merkez Bankası’nın koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Gıda Komitesi’ne verildiğini bildiriyordu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliği” değişikliği ile çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi Ulusal Süt Konseyi’nden alınarak Gıda Komitesi’nin onayına bırakıldı.

Yönetmelik değişikliğine gerek yok

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, çiğ süt fiyatını belirleme yetkisinin 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Gıda Komitesi'ne verildiğini belirterek, bu yetki yeniden Ulusal Süt Konseyi'ne verilirken mevzuat değişikliğine gerek olmadığını söyledi. Özder: "Yönetmelikte, Ulusal Süt Konseyi'nin, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin 'görüşünü alarak' diye ifade ediliyor. Bu görüş her türlü alınabilir." dedi.