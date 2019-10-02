Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak

02 Ekim 2019

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi. Konsey'inin bugün yapılan toplantısında minimum yağ oranı yüzde 3.6 ve minimum protein değeri yüzde 3.2 olan soğutulmuş çiğ süt referans fiyatının Aralık 2020'ye kadar litre başına 2 lira 30 kuruş olmasına kararlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçen hafta İstanbul'da yapılan Dünya Süt Zirvesi'nde fiyatın artabileceğini söylemişti.

Prim ne olacak?

Belirlenen referans fiyat 15 Kasım 2019'dan Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde devletin vereceği destekleme priminin ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Prim miktarını Tarım ve Orman Bakanlığı belirliyor.

Süt fiyatı sabit, yem fiyatı serbest

Çiğ süt referans fiyatı 2020 Aralık ayına kadar sabit olacak. Ancak bu dönemde yem başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artış serbest olacak. Çiftçi girdi fiyatlarındaki artışı fiyata yansıtamayacak. Et ve Süt Kurumu'nun yayınladığı verilere göre son 1 yılda süt yem paritesi ideal paritenin hep altında kaldı. İdeal parite, 1 litre süt ile 1 kilo 300 gram yem alınması olarak kabul ediliyor. Şu anda 1 litre süt ile ancak 1 kilo 120 gram yem alınabiliyor.