Çiğ süt referans fiyatı litre başına 2 lira 70 kuruş olacak

09 Ekim 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığının çiğ süt referans fiyat belirleme toplantısında fiyatın 40 kuruş artırılacağı öğrenildi. Halen litresi 2 lira 30 kuruş olan çiğ süt referans fiyatının 2 lira 70 kuruş olması bekleniyor.

Toplantıda bürokratlar, süt sanayicileri ve perakendecilere “Biz fiyat artıracağız ama siz zam yapmayın. Yoksa enflasyon artar.” denildi.

Son sözü Hazine ve Maliye Bakanlığı söyleyecek

Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bürokratları bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na giderek litre başına 2 lira 70 kuruşluk fiyata onları ikna etmeye çalışacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylarsa 2 lira 70 kuruşluk fiyat bugün ilan edilebilir.

USK devre dışı

Çiğ süt fiyatının belirlenmesi ile ilgili toplantıya Ulusal Süt Konseyi’nin çağrılmaması ve fiyatın bürokratlar tarafından belirlenmesi ile Konsey tamamen devre dışı kalmış oldu.

Rekabet Yasası’na aykırı değil mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ve sanayicilerle market zincirlerinin yöneticilerine fiyat dikte ederek “zam yapmayın” uyarısının Rekabet Yasası’na aykırı olup olmadığı da tartışılacaktır. Rekabet Yasası’na göre piyasa belirleyicilerin, şirketlerin bu tür toplantılarla fiyat belirlemesi, ortak hareket etmesi yasak. Acaba, yasayı uygulamakla mükellef olan kamu yöneticileri yasayı çiğniyorlar mı? diye de sormak lazım.

Ne olmuştu?(Günün özeti)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen çiğ süt fiyatının belirlenmesine ilişkin toplantıya market zincirlerinin yöneticileri çağrıldı, çiğ süt üreticileri çağrılmadı.

Çiğ sütle ilgili Zoom üzerinden yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği(ASÜD) Başkanı Harun Çallı, BİM marketler zincirini temsilen Galip Aykaç, A101 adına Erhan Bostan, CarrefourSA adına Ali Nadir Akan, ŞOK mağazalarını temsilen Ziya Kayacan ve Migros adına Özgür Tort katıldı.

Daha önce toplantıya katılacağı açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hadi Tunç toplantıya katılmadı. Yine toplantıya katılması beklenen üretici temsilcilerinin ise hiç davet edilmediği anlaşıldı.

Marketlere “zam yapmayın” çağrısı

Toplantıda bakanlık yetkililerinin perakendecilere ve süt ürünleri üretenlere “Biz çiğ süt fiyatına zam yapacağız ama siz sanayici ve perakendeci olarak nihai ürüne zam yapmayın.” dedikleri iddia edildi.

Toplantıda bakanlık yetkilileri süte yapılacak zammın enflasyona yansımaması için en azından belli bir süre süt ürünleri üretenlerin ve perakende sektörünün süt ve süt ürünlerine zam yapmaması gerektiği dile getirdikleri, toplantıya katılanların açık açık “zam yapmayız” demedikleri ifade ediliyor.

Gıda Komitesi topu bakanlığa atmıştı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Gıda Komitesi toplantısında da “enflasyonu artırır” gerekçesi ile çiğ süt fiyatı artırılmamıştı.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden bu nedenle istifa etmişti.

Gıda Komitesi fiyatı artırmamak için topu başkanlığa atmıştı. Gıda Komitesi’nde çiğ süt referans fiyatının artırılması halinde yıl sonu enflasyonunun yüksek çıkacağı belirtilerek süt priminin artırılmasının daha doğru olacağı ifade edilmişti. Prim artışı ise, 2020 yılı için öngörülen destekleme bütçesinin aşılması nedeniyle yeni kaynak bulunması ile mümkün olabilecek. Prim artışı için bütçede para yok.

Bu nedenle çiğ süt referans fiyatının veya destekleme priminin artırılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının yeni bir çalışma yapması kararlaştırılmıştı. Bugün yapılan toplantı da bu çerçevede gerçekleştirildi.

Üretici litre başına 3 lira istiyor

Çiğ süt üreticileri, halen litresi 2,30 TL olan çiğ süt referans fiyatının en az 3 TL olmasını istiyor