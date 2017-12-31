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Çiğ sütte hijyen kurallarına uyum 2020'ye kaldı

Süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı.

Çiğ sütte hijyen kurallarına uyum 2020'ye kaldı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, süt işletmeleri için daha önce belirlenen çiğ sütün işlenmesine yönelik bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı.

Bakanlığın "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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