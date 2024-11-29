Çikolata ve kahve seveleri üzecek gelişme! Arz endişeleri fiyatları yükseltti

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya, mevcut üretimin de 3'te birini karşılıyor.

Ancak sezon kuraklık nedeniyle kötü geçti. Vietnam gibi büyük üreticilerde de kuraklık ve hasat başındaki yoğun yağış robusta kahve üretimini düşürdü.

Üretiminin ve rekoltesinin düşeceğine yönelik endişeler artarken, kahve fiyatları yükseldi.

Kahve fiyatları yükselmeye devam edecek

Sadece son bir haftada yüzde 8,4 değer kazanan kahvenin fiyatı 2024 yılı başından bu yana yüzde 74 arttı. Zincir kahvecilerin ürünlerine de yansıyan bu artışın, bir süre daha yükseleceği düşünülüyor.

Öte yandan 2025 yılında da hasadın iyi geçmeyeceğini düşünen Brezilyalı kahve üreticileri daha yüksek fiyat beklentisi ile gelecek hasat satışlarını da eteledi.

Kızıldeniz'deki saldırıların Asya'dan Avrupa'ya kahve sevkiyatını yavaşlatması da kahve fiyatlarının artmasında etkili oldu.

Arabika kahve vadeli işlemleri pound başına 3,28 dolara, kakao vadeli işlemleri de yüzde 1,8 artışla ton başına 9.235 dolara çıktı.

Robusta kahve ise ton başına 5.573 dolara yüzde 0,1 artış gösterdi.