Çikolataya zam yaptı, müşteriyi kaybetti

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İsviçreli çikolata devi Lindt & Sprüngli, Avrupa'da satışların zayıflaması ve art arda gelen büyüme tahmini indirimlerinin ardından üst yönetimini değiştirdi. Şirket, 33 yıldır bünyesinde görev yapan ve 2022'den bu yana CEO koltuğunda oturan Adalbert Lechner'in ayrıldığını açıkladı. Kararın arkasında, yüksek kakao maliyetleri nedeniyle yapılan fiyat artışlarının tüketici talebini beklenenden fazla düşürmesi bulunuyor. Şirketin eski CEO'su Dieter Weisskopf, büyümeyi yeniden hızlandırmak amacıyla geçici olarak göreve getirildi.

Yüzde 11,8 zam, satış hacminde yüzde 7,5 düşüş

Lindt'in karşı karşıya kaldığı sorunun merkezinde son yıllarda uyguladığı fiyat politikası bulunuyor. Kakao fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesinin ardından ürünlerine art arda zam yapan şirket, artan maliyetlerini tüketicilere yansıtmaya çalıştı. Ancak özellikle Avrupa pazarında fiyat artışları müşterilerin satın alma davranışlarını değiştirdi ve satılan ürün miktarında belirgin bir gerileme yaşandı.

Şirketin 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına göre ortalama satış fiyatları yüzde 11,8 yükselirken satış hacmi ve ürün karmasının toplam etkisi yüzde 7,5 oranında negatif gerçekleşti. Fiyat artışlarının desteğiyle organik satış büyümesi yüzde 4,3'e ulaşarak 2,33 milyar İsviçre frangına çıktı. Buna karşılık Avrupa'daki organik satışlar yüzde 2,1 geriledi. Özellikle Almanya, İsviçre ve İngiltere'de tüketicilerin daha yüksek fiyatlara gösterdiği direnç satışları baskıladı.

Fiyat artışlarının etkisi yalnızca 2026 ile sınırlı değil. Lindt'in çikolata fiyatları 2022'den bu yana yaklaşık yüzde 40 yükselirken aynı dönemde satış hacmindeki artış yaklaşık yüzde 2'de kaldı. Bu tablo, şirketin fiyatlarını artırarak gelirlerini destekleyebildiğini ancak müşterilerin daha fazla çikolata satın almasını sağlayamadığını gösteriyor. Premium çikolata kategorisinde güçlü bir marka konumuna sahip olmasına rağmen Lindt'in fiyatlandırma gücünün sınırları daha belirgin hale geldi.

Şirket yönetimi, tüketicilerin özellikle mevsimsel ürünler, hediyelik çikolatalar ve yüksek fiyatlı ürün gruplarında harcamalarını kıstığını belirtiyor. Avrupa'da yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar da çikolata talebini olumsuz etkiledi. Böylece maliyet artışları nedeniyle uygulanan zamlar ile tüketimdeki yavaşlama aynı dönemde şirketin büyümesini zorlaştırdı.

Satış tahmini iki kez düşürüldü, hisseler yüzde 25 kaybetti

Lindt, 2026 yılına organik satışlarının yüzde 6 ila 8 büyüyeceği beklentisiyle başlamıştı. Ancak mart ayında tahminini yüzde 4 ila 6 aralığına indirdi. Eylül sonunda yapılan ikinci güncellemeyle yılın tamamına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 0 ila 2 seviyesine kadar çekildi. Şirketin altı ay içinde iki kez beklenti düşürmesi, yatırımcıların büyüme stratejisine yönelik güvenini zayıflattı.

Lindt hisseleri yıl başından 19 Ekim sabahına kadar yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Özellikle Avrupa'da talebin toparlanamaması ve yüksek fiyatların satış hacmini baskılaması, şirketin geçmiş yıllardaki güçlü büyüme performansını sürdürebileceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Buna rağmen Lindt, 2026 yılı faaliyet kârı marjının geçen yıla göre 20 ila 40 baz puan iyileşeceği yönündeki beklentisini koruyor.

Bölgesel performans arasındaki fark da dikkat çekiyor. Lindt'in 2026'nın ilk yarısında Kuzey Amerika'daki organik satışları yüzde 12,7, dünyanın diğer bölgelerindeki satışları ise yüzde 10,2 büyüdü. Avrupa'da daralma yaşanırken diğer pazarlarda çift haneli büyümenin devam etmesi, sorunun şirketin bütün faaliyetlerine aynı ölçüde yayılmadığını ortaya koyuyor.

Kakao fiyatlarının tarihi zirvelerden gerilemesi, önümüzdeki dönemde Lindt'in maliyetleri açısından rahatlama sağlayabilir. Ancak düşen hammadde maliyetlerinin tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıtılacağı ve talebin ne kadar hızlı toparlanacağı henüz belirsiz. Şirket, özellikle fiyat duyarlılığının yüksek olduğu pazarlarda yeni fiyat düzenlemeleri, daha küçük ambalajlar ve marka yatırımlarıyla satış hacmini yeniden artırmayı hedefliyor.

33 yıllık kariyer sona erdi, eski CEO geri döndü

Lindt & Sprüngli Yönetim Kurulu, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada şirketin yeniden istikrarlı ve güçlü büyümeye dönebilmesi için yeni bir operasyonel yönetime ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu kapsamda Adalbert Lechner'in görevinden ayrılmasına karar verilirken yönetim kurulu başkan yardımcısı ve eski CEO Dieter Weisskopf geçici olarak şirketin başına getirildi. Lechner'in 33 yıllık Lindt kariyeri böylece sona ermiş oldu.

2022 yılına kadar şirketi yöneten Weisskopf'un öncelikli görevi, Avrupa operasyonlarını yeniden büyümeye geçirmek olacak. Yönetim, Kuzey Amerika ile Avustralya, Çin ve Japonya gibi Asya-Pasifik pazarlarında yakalanan büyümenin korunmasını da hedefliyor. Yeni dönemde marka yatırımlarına ağırlık verilmesi, fiyat politikasının gözden geçirilmesi ve kârlılığın güçlendirilmesi planlanıyor.

Yönetim değişikliği yalnızca grup CEO'suyla sınırlı kalmadı. Lindt'in Almanya operasyonlarını yöneten Michal Spiller'in de şirketten ayrılacağı açıklandı. Avusturya CEO'su Ali Kulein'in gerekli yerel onayın ardından 26 Ekim'den itibaren Almanya'nın başına geçmesi, küresel satışlardan sorumlu Fabian Reinhardt'ın ise Avusturya CEO'su olması planlanıyor. Şirket, 23 yıldır görev yapan Spiller'in ayrılığını da böylece duyurdu.

Lindt, kalıcı yeni CEO'nun 2027 yılının ikinci çeyreğinde atanmasını bekliyor. Şirketin bir sonraki yıllık satış verilerini ise 19 Ocak 2027'de açıklaması planlanıyor. Yeni yönetimin önündeki en önemli görev, yüksek fiyatlarla korunan gelir büyümesini yeniden artan satış hacmiyle desteklemek olacak. Özellikle Avrupa'da tüketicilerin pahalı çikolataya geri dönüp dönmeyeceği, bu stratejinin başarısını belirleyecek.