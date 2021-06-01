Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında TIR kuyruğu

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son bir haftadır Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen TIR'ların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen TIR'lar başta olmak üzere dozvola belgesi sıkıntısı yaşandığını aktaran Demirci, "Sınır kapımızda yaklaşık bir haftadır TIR yoğunluğu yaşanıyor. Bunun sebebi dozvola dediğimiz belge. Yani TIR'ların transit geçiş belgesi. Bu belgede kotası dolan ülkeler var. Bu TIR'lar da yeniden geçiş belgesi anlaşmasının yapılmasını bekliyorlar. Başka türlü bir ülkeden başka bir ülkeye transit yük taşımacılığı yapılamıyor."

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.