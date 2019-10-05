Cim Bom, Kartal, Kanarya nasıl kurtulur?
Türkiye'de futbol kulüplerin toplam borçları ne düzeyde? Süper Lig neden bu kadar borçlanıyor? Gelirlerdeki artış Süper Lig’e sportif başarıyı neden getirmiyor? Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.
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