Çimen: Çip savaşları, ülkelerin milli güvenliklerini tehdit edebilir

Kişi başına düşen milli gelirin 32 bin 340 dolar seviyesinde olan Tayvan'ın uluslararası diplomatik statüsü nedeniyle tanınmadığını söyleyen Çimen, "Tayvan'ın , diplomatik açıdan tanımamakla birlikte, ticari ilişkilerinin kesilmesi söz konusu değil. Mevcut konjonktürde Tayvan, Birleşmiş Milletler ve uluslararası organizasyonlara üye ve herhangi bir uluslararası antlaşmaya da taraf olmamasına rağmen, Çin dahil tüm dünyayla sürekli artan bir ticari faaliyet içinde" diye konuştu.

Teknolojinin başkenti

"Tayvan, dünyaca ünlü Foxconn, Pegatron,TSMC, UMC, ASUS, ACER, MSI, GIGABYTE, HTC gibi teknoloji firmalarına ev sahipliği yaptığından dünyanın geri kalanı için çip ve yarı iletken elektronik komponentlerin tedariki açısından stratejik öneme sahip. Ayrıca Nvidia ve Amd gibi yapay zeka çipleri geliştiren dünyanın en büyük firmalarının CEO ve yöneticileri de Tayvanlı" diyen Çimen, çip üretiminde önde gelen ülkeler arasındaki rekabet, mevcut jeopolitik gerilimleri daha da tırmandırdığını vurguladı:

"Özellikle ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşı, Asya'daki diğer ülkeleri ve Avrupa'yı da içine alarak daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebilir. Bu gerilimler, ticaret savaşlarına, siber saldırılara ve hatta askeri çatışmalara yol açabilir."

Çip kıtlığı pek çok sektörü olumsuz anlamda etkileyecek

Çimen, çip kıtlığının, otomotivden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini belirterek: "Bu durum, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir, işsizliği artırabilir ve genel olarak ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Çip savaşları, küresel ekonomi, teknoloji, milli güvenlik ve jeopolitik dengeler üzerinde derin etkiler yaratabilir. Türkiye'nin de özellikle savunma sanayi ve tüketici elektroniği gibi alanlarda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için bu stratejik alana yatırım yapması gerekiyor. Tayvan'ın ileri teknolojiyle karakterize edilen sağlam bir ekonomiye, Asya'da stratejik bir konuma, dinamik bir iş ortamına ve önemli fırsatlara sahip bir ülkeyi temsil ettiğini söyleyebilirim. Tayvan ile etkileşime geçmek, yenilikçi işbirliklerine, teknolojik gelişmelere ve yeni pazarlara erişime kapı açabilir. Çip üretimi noktasında stratejik anlaşmalar ve yatırımlar yapılabilir" dedi.