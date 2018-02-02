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Çimento sektöründe zam oranı belli oldu

Çimento işverenleri ile Çimse-İş anlaştı, 2018 zam oranı yüzde 13.8 olarak belirlendi.

Çimento sektöründe zam oranı belli oldu
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri iki senelik anlaşmayla sonuçlandı.

Konu ile ilgili açıklama Akçanca Çimento tarafından KAP'a yapıldı.

Açıklamaya göre, sözleşme 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemlerini kapsarken, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 13.80 zam yapıldı.

Sözleşmenin ikinci yılında bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacak.

Kaynak: Reuters

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