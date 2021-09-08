Çimento sektöründen ihracat kısıtlamasına tepki

Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iş bırakacağını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı olaya müdahale etmiş ve çimento ihracatına kısıtlama getirmişti. Çimento sektöründen ise kısıtlama kararının ülke ticaretine zarar vereceği açıklaması geldi.

Çimento sektörünün çatı örgütü Türkçimento CEO'su Volkan Bozay, çimento sektörüne yönelik olarak ihracat kota uygulamasını doğru bulmadıklarının altını çizerek, Türkiye'nin cari açığının kapatılabilmesi için ihracatın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkçimento'nun Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulunan Bozay, "Sektörün hali hazırda 30-35 milyon ton kapasite fazlasının olduğu bir dönemde çimento ihracatına kısıt getirilmesini istemek, diğer bir ifadeyle ekonomimize sağlanacak katma değerin gözetilmemesi, ülke kaynaklarının atıl bırakılması anlamına gelmektedir. Bu durum ayrıca ülkemizde ihracat odaklı faaliyet gösteren yabancı sermayeyi de olumsuz etkileyecektir. Diğer taraftan, yıllık ihracat bağlantılarının yapıldığı bir dönemde mevcut tartışmaların gündeme gelmesi ise ulusal ticari menfaatlerimizin korunamaması riskini doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde istihdam sürekliliğinin ihracat sayesinde sağlanarak yaşanan krizlerin etkisinin bu şekilde bertaraf edilebildiğini ifade eden Bozay, "Çimento fabrikalarımız yerel işgücünü her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etmektedir. İstihdamımızın devamı, bizler için en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır." şeklinde konuştu.