Çimento üretimi ilk 2 ayda yüzde 33 arttı

Türkiye çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, üyelerine ait 2021 yılının ilk 2 ayına üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektör, yaklaşık yüzde 23 büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılına da artışla başladı.

Kurlarda yaşanan artışlar ve dolayısıyla artan enerji ve navlun maliyetleri, buna karşılık enflasyonun altında artış gösteren çimento fiyatları gibi zorlayıcı pek çok unsurla karşılaşan sektör, bölgesel bazda iç satışlarda tüm bölgelerde artış sağladı.

Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılında 2 aylık döneminde çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1’lik artışla 9,7 milyon tona yükselirken, iç satışları yüzde 36’lık artışla 6,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 12,3 arttı

TÜRKÇİMENTO'nun verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı yüzde 12,3 oranında artarak 351 milyon dolardan 394 milyon dolara çıktı. 4 aylık toplam ihracat miktarı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,7 azalarak 10 milyon tona geriledi. Söz konusu ihracatın 5,9 milyon tonu çimento, 4,1 milyon tonu klinkerden oluştu.

TUİK verilerine göre ise 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, çimento sektörünün toplam ihracatını en çok artırdığı ülke ise Sierra Leone oldu. Bu ülkeyi Suriye ve ABD izledi.