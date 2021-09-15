Çimentocular: Dünyanın en ucuzu Türkiye’de

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İMKON tarafından çimento fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek başlatılan iş durdurma eyleminde çimento sektörüne haksızlık edildiğini söyledi.

Maliyet artışlarına dikkat çeken Yücelik, ağır şartlar altında 4 yıldır üretim yaparken ezildiklerini belirterek, dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye’de üretildiğini ifade etti.

TürkÇimento tarafından başlatılan Anadolu Buluşmaları’nın yeni durağı Gaziantep oldu.

Gaziantep Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar, DÜNYA Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş ve Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım katıldı.