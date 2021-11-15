Çimentoda iç satışlar yüzde 16,1 arttı

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, üyelerine ait 2021 yılının ilk 8 ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılı 8 aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 14,8’lik artışla 50,2 milyon tona ulaşırken, iç satışlar yüzde 16,1’lik artışla 38,2 milyon tona yükseldi.



Konuya ilişkin TÜRKÇİMENTO’dan yapılan açıklamada, 2021 yılı ilk yarısında üretim ve iç satışta baz etkisinin de yardımıyla yakalanan yüksek artış oranlarının devam ettiği kaydedildi.

Ağustos ayında, tüm bölgelerde iç satışlarda gözlemlenen artışın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Global enerji fiyatlarındaki oynaklık ve arz problemi, tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar sektörün önümüzdeki dönem gündemindeki en önemli konu olarak öne çıkmakta olup, üretim dinamiklerimizi olumsuz yönde etkileyebilecektir. 10 aylık ihracat değerindeki artış sevindirici olmakla beraber miktar bazındaki gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Yılsonunda ihracat gelirimizin yaklaşık 1,2 milyar dolar olmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İhracat miktarda yüzde 4 düştü

İhracatçı Birliklerinin geçici verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında yüzde 11 oranında artarak 1 milyar dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 4 oranında düşüşle 26 milyon tona geriledi. Söz konusu ihracatın 16 milyon tonu çimento, 10 milyon tonu klinkerden oluştu.