Çimentoda kartel iddiası: Rekabet Kurulu'ndan açıklama

Çimento fiyatlarında yaşanan yükselişin inşaat sektöründeki yankıları sürüyor. Müteahhitlerin çimento fiyatları nedeniyle 2 Eylül'de inşaatları durdurma kararı aldığını DÜNYA duyurmuştu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "6 milyon konut kentsel dönüşüm beklerken çimento kartelinin yüzde iki yüz zam yapması kabul edilemez, 250 alt sektöre de ciddi zarar vermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de bir açıklama yaptı.

Çimento sektöründeki kartel iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Küle, "Çimento sektörüne gelince, maalesef bazı eksik ve yanlış bilgiler var kamuoyunda. Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına biliyorsunuz soruşturma süreçleri sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli sürüyor." diye konuştu.

Küle, konuya ilişkin 20 Nisan 2021'de bir duyuru yayımladıklarını da anımsatarak, "Web sitemizden dileyen herkes bu duyuruya ulaşabilir ve dilediği bilgi ve belgeyi Kurumumuzla paylaşabilir." dedi.

Tarımsal girdiler ve diğer bazı tüketici ürünleri ilgili bir soruşturmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Küle, "Yine COVID-19 sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikayetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Küle, kurul tarafından soruşturma açılmasına karar verildikten sonraki süreçlerin son derece şeffaf olduğunu, Rekabet Kurumunun internet sitesinden hem yürüyen soruşturmaların konusunun, taraflarının ve kapsamının hem de geçmiş kararların takip edilebildiğini de sözlerine ekledi.