Çimsa'dan ilk 9 ayda 33.1 milyar TL'lik ciro

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Çimsa, genişleyen coğrafyası ve ürün portföyü ile, güçlü satış kanalları sayesinde yılın ilk 9 aylık döneminde net satışlarını 33,1 milyar TL’ye yükseltti.

Böylece Çimsa geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu reel olarak yüzde 34 oranında artırmış oldu. Aynı dönemde Çimsa’nın FAVÖK’ü ise yüzde 12’lik yükselişle 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

'Gri çimentoda da yere üretici konumuna geldik'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Son 5 yıldır istikrarlı biçimde sürdürdüğümüz dönüşüm stratejimiz, artık rakamlara da güçlü biçimde yansıyor. Yapı malzemeleri şirketine dönüşümümüz, genişleyen ürün portföyümüz ve yatırımlarımızla bir büyüme ivmesi yaratıyor. Mannok’un etkisini bilançolarımızda net şekilde hissediyoruz. Diğer yandan, geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız yeni ABD tesisimizle birlikte beyaz çimentodan sonra gri çimentoda da artık yerel bir üretici konumuna geldik. Bu yatırım, küresel ayak izimizi genişletirken döviz bazlı gelirlerimizin artmasına da katkı sağlayacak. Tüm bu adımlar, uzun vadeli stratejimizin temelini oluşturuyor: ürünleriyle dönüşen, finansal olarak güçlenen ve küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratan bir Çimsa inşa ediyoruz” dedi.

'Hedef sadece büyümek değil'

Çimsa’nın hedefinin hiçbir zaman ‘sadece büyümek’ olmadığını sözlerine ekleyen Umut Zenar, şöyle devam etti:

“Bizim için önemli olan, büyürken bilanço yapımızı da güçlendirmek. Bugün Çimsa, hem operasyonel etkinliğiyle FAVÖK’ünü artıran hem de gerçekleştirdiği ve devam ettirdiği tüm büyük yatırımlara rağmen borçluluk oranını yönetilebilir seviyelerde tutan bir şirket konumunda. Hedeflerimizle ve piyasa beklentileriyle tam uyum içinde ilerliyoruz. Bununla birlikte son dönemde, borç vade dağılımımızı çok daha uzun bir döneme yayarak dengeli bir finansal yapı oluşturduk. Bu yaklaşım, bize yalnızca bugünün değil, gelecekteki yatırımların da önünü açan bir esneklik kazandırıyor. Kısacası, Çimsa artık sadece büyüyen değil; büyürken her adımını sağlam atan, geleceğe güçlü temellerle yürüyen küresel bir yapı malzemeleri oyuncusu.”