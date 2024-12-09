Çin, 14 yıl sonra para politikasını gevşetiyor! Ekonomiye güçlü destek geliyor

Çin, 14 yıl aradan sonra para politikasında gevşemeye giderek, ekonomik büyümeyi desteklemek için kapsamlı bir teşvik paketi hazırlıyor. Politbüro’nun son toplantısında yapılan açıklamalar, ekonomiyi canlandırmak için daha güçlü mali politikalar ve faiz indirimleri içeren karşı döngüsel tedbirlerin artırılacağını gösterdi.

2025 hedefleri için büyük adım

Devlet medyası Xinhua, bu kararların yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı öncesinde alındığını ve 2025 ekonomik hedeflerinin bu çerçevede şekillendirileceğini bildirdi. Politbüro, “İstikrarı korurken ilerleme” ilkesine bağlı kalarak, politika araçlarını daha rafine ve etkin kullanacaklarını duyurdu.

Borsalar ve tahvil piyasası hızla yükseldi

Politbüro’nun kararlarının ardından Çin borsalarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,8 değer kazanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Devlet tahvillerinde de toparlanma gözlendi. Bu gelişme, yatırımcıların yeni ekonomi politikalarına olan güvenini pekiştirdi.

Büyük teşvik paketi beklentisi

Çin’in para politikasındaki bu değişim, 2010’dan bu yana yapılan ilk gevşeme olarak kayıtlara geçti. ANZ'nin kıdemli Çin stratejisti Xing Zhaopeng, bu kararın büyük mali teşvikler, faiz indirimleri ve varlık alımlarıyla destekleneceğini öngördü.

Ekonomik baskılar artıyor

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefini yakalaması beklenirken, uzun vadede aynı büyüme hızını sürdürmekte zorlanabileceği belirtiliyor. Özellikle ABD'nin Çin ithalatına yönelik tarifeleri ve iç tüketimin zayıf kalması gibi faktörler, ekonomiyi baskı altında tutuyor.

Çin daha önce 2008 küresel finans krizinin ardından "uygun şekilde gevşek" para politikasını benimsemiş, 2010’dan sonra ise “ihtiyatlı” bir duruşa geçmişti.

Tüketimi artıracak politikalar gündemde

Ekonomistler, Çin’in ihracata dayalı büyüme modelinden daha iç tüketimi artırmaya yönelik politikalar benimsemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle düşük gelirli hanelere mali destek sağlanması, vergi reformları ve sosyal yardım programlarının genişletilmesi öneriliyor. Ancak hükümet, enerji, teknoloji ve sanayi yatırımlarına öncelik vermeyi sürdürüyor.

Xi Jinping'den stratejik uyarı

Başkan Şi Jinping, 6 Aralık'ta düzenlenen bir sempozyumda, 2025 ekonomik hedeflerine ulaşmak için tüm hazırlıkların eksiksiz yapılması gerektiğini belirtti. Xi, karşılaşılan zorluklara rağmen daha güçlü mali teşviklerin ve stratejik yatırımların ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını ifade etti.

Yeni teşvik paketleri ve faiz indirimleri, Çin’in büyüme hedeflerini desteklemek ve küresel piyasalarda rekabet avantajını korumak amacıyla 2025 yılına kadar uygulanacak stratejik planların temelini oluşturacak.