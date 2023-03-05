Çin, 2023 için "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi belirledi

Başbakan Li Kıçiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını Meclise sundu.

Başbakan Li, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH), 2023'te "yüzde 5 civarında" artmasının hedeflendiği belirtti.

Geçen yıl 12,06 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu ifade eden Li, 2023'te kentlerde 12 milyon yeni istihdam sağlayarak işsizliği yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

"İhtiyatlı para politikası" sürdürme sözü veren Başbakan Li, enflasyon hedefini yüzde 3 olarak açıkladı.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2023'te yüzde 3'ü aşmamasını hedeflediklerini belirten Li, büyümeyi teşvik için yerel hükümetlere 3,8 trilyon yuan (yaklaşık 550 milyar dolar) değerinde özel amaçlı tahvil çıkarma kotası tanınacağını duyurdu.

Li, 2023'te savunma bütçesinin yüzde 7,2, dış işleri bütçesinin yüzde 12,2, kamu güvenliği harcamalarının yüzde 6,4 artacağını bildirdi.

Sanayi ve teknoloji alanında çip üretimi ve diğer kilit sanayi sektörlerindeki üretime desteği artıracaklarını vurgulayan Li, özel finasman desteklerinin yüzde 50 artırılarak 13,3 milyar yuana (yaklaşık 1,9 milyar dolar) yükseltileceğini kaydetti.

Yeni yılda Çin ekonomisinin artan dış belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Li, zayıf büyüme, yüksek enflasyon ve "çevreleme siyasetlerinin yükselişini" olumsuz küresel faktörler arasında saydı.

Li, iç ekonomik toparlanmanın henüz yeterli düzeyde olmadığını, özel yatırımın zayıf olduğunu hatırlatarak, gayrimenkul piyasası ve küçük ölçekli finans kurumlarından kaynaklanan risklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.