Çin, 2025'te 'daha proaktif' bir mali politika uygulayacak

Çin Maliye Bakanlığı, 2025 yılında ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bütçe açığı oranını artıracağını ve mali harcamaları yoğunlaştıracağını duyurdu. Salı günü yapılan açıklamada, hükümetin büyümeyi istikrara kavuşturmak için daha büyük ölçekli devlet tahvili ihracını hızlandıracağı belirtildi.

Açıklama, Çin Mali Çalışma Konferansı sonrasında gelirken, bu kararın, üst düzey liderlerin yıllık ekonomik konferansta belirlediği büyüme hedefleri doğrultusunda alındığı ifade edildi. Maliye Bakanlığı ayrıca, tüketici ürünleri takas programına desteği artırma ve devlet yatırımlarını genişletme konusunda da taahhütte bulundu.

"Daha proaktif" mali politika

Çin’in politika yapıcıları, gelecek yıl için daha büyüme yanlısı bir mali duruş sergileyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda, mali teşviklerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 2’sine eşdeğer bir artış göstermesi bekleniyor. Ancak analistler, bu oranın küresel standartlarda mütevazı kaldığını ve emlak piyasasındaki kriz ile deflasyonist risklere karşı daha radikal önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Maliye Bakanlığı, insanların yaşam standartlarını iyileştiren ve tüketimi artıran yatırımların öncelikli olacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, işletmeler için makul olmayan para cezalarının ve ücretlerin önlenmesi gibi adımlar atılacağı belirtildi.

Devlet tahvilleri ve harcamalar artıyor

Büyüme hedeflerini desteklemek için Çin, büyük ölçekli devlet tahvilleri düzenlemeyi planlıyor. Hükümet, altyapı projelerine ve sosyal refah programlarına yönelik harcamaları artırarak ekonomik istikrar sağlamayı hedefliyor.

Analistler, Çin'in bu mali politikalarının, ekonomik büyümenin yeniden hız kazanması ve iç talebin artırılması için kritik olduğunu belirtiyor. Ancak bu adımların, küresel anlamda Çin ekonomisinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için yeterli olup olmayacağı ise tartışılmaya devam ediyor.