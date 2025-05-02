Çin, ABD ile tarife müzakeresi yapmayı değerlendirdiğini açıkladı: Uzmanlar piyasalar için uyardı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki tarife çekişmeleri devam ederken Çin'den ilk kez müzakere görüşmeleri yapılabileceğine dair resmi bir açıklama geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, üst düzey ABD'li yetkililerin Pekin'le gümrük vergileri hakkında görüşmeye istekli olduklarını ifade etmelerinin ardından ABD ile ticaret görüşmeleri olasılığını değerlendirdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "ABD son zamanlarda Çin ile görüşmelere başlamak umuduyla taraflar aracılığıyla Çin'e mesajlar gönderdi. Çin şu anda bunu değerlendiriyor" denildi.

Müzakereye başlama olasılığını değerlendiren Çinli yetkililer Pekin’in ABD’den tüm tek taraflı tarifeleri kaldırması talebini yineledi. Açıklamada, “ABD görüşmek istiyorsa samimiyetini göstermeli, yanlış uygulamalarını düzeltmeye ve tek taraflı tarifeleri iptal etmeye hazır olmalı” denildi.

Çin'den gelen son açıklama mevcut sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik umutları güçlendirdi ancak müzakere sürecine ilişkin soru işaretleri de oluştu.

ABD ilk adımı Çin'den beklediğini söylüyordu

ABD Başkanı Trump, tarife görüşmelerine başlamak için Başkan Xi Jinping'in kendisiyle iletişime geçmesi gerektiğini defalarca söyledi.

Bu haftanın başlarında, Hazine Bakanı Scott Bessent da anlaşmazlığı azaltmak için ilk adımı atmanın Pekin'e bağlı olduğunu söylemişti.

'Piyasalar yeniden dalgalanabilir'

Çin Ticaret Bakanlığı'nın eski danışmanlarından John Gong, Çin'in son açıklamasını uzun bir kuraklığın ardından gelen ilk yağmura benzetti. Şu anda Pekin'deki Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nde profesör olan Gong'a göre bu açıklama, Çin'deki liderliğin en tepesinden gelen bir onay olduğunu gösteriyor.

Bloomberg Televizyonu'na konuşan Gong, "Müzakereye hazırlanıyorlar, müzakereyi kim yönetecek, strateji ne olacak, Washington ile nasıl bir modelle anlaşılacak... Tüm bunlar şu anda muhtemelen yoğun bir şekilde tartışılıyor ve konuşuluyor" dedi.

United Overseas Bank ekonomisti Woei Chen Ho, ise müzakerelerin başlamasıyla piyasanın yeniden dalgalanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Çin'e uygulanan yüksek seviyedeki karşılıklı gümrük vergileri sürdürülebilir değil, bu nedenle piyasa ABD ve Çin'in bir noktada müzakerelere başlamasını bekliyor. Müzakerelerin başlaması muhtemelen piyasalarda yeniden dalgalanmaya yol açacaktır, çünkü müzakerelerin sorunsuz geçmesi beklenmiyor."

ABD'nin uluslararası ticaretten sorumlu eski ticaret bakan yardımcısı Frank Lavin ise Bloomberg Television'da yaptığı açıklamada "Bir tür görüşme başlayacak ve bunun birkaç gün içinde başlayacağını düşünüyorum. Her iki taraf da bir tür çözüm ya da en azından gerginliğin azaltılmasını istiyor" dedi.