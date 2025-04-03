Çin-ABD ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den ABD'nin tarife açıklamalarına sert tepki...

Çin, ABD'nin 'karşılıklı tarifeler' kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerini değerlendirdi ve alınacak yeni önlemler konusunda açıklamada bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin söz konusu tarifelerinin uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığını ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını da tehdit ettiğini vurguladı. Yetkililer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak" ifadesine yer verildi.

"Ticaret savaşının kazananı olmaz"

Çin'den konuya yönelik yapılan açıklamada, ABD'nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına "karşılıklılık" adı altında gümrük tariflerini yükselttiğine ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD'nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının bu konudaki memnuniyetsizliklerini ve açık muhalefetlerini dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'den Çin'e yüzde 34 gümrük tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.