Çin: ABD ve Hindistan DTÖ kurallarını ihlal ediyor

05 Ekim 2020

South China Morning Post'un haberine göre, Çin hükümeti, ABD ve Hindistan'ın Çin uygulamalarını yasaklamaları Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

Konuya yakın bir DTÖ görevlisine dayandırılan haberde, Çin'in söz konusu yasakları, sınır ötesi ticaret hizmetlerini engellemek ve çok taraflı ticaret sistemine zarar vermek olarak tanımladığı belirtildi.

ABD, Çin menşeli uygulamalar olan TikTok ve WeChat ile ilgili önlemler alırken, iki uygulama da alınan kararları yasal yollarla aşmanın yolunu arıyorlar.

Hindistan ise, iki ülkenin askeri çıkarlarının çakışması üzerine, pek çok Çinli uygulama ve şirket hakkında yaptırım kararı almıştı.