Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergisini askıya almayı değerlendiriyor

Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 gümrük vergisini askıya almayı düşündüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg New ve Çinli finans haber dergisi Caijing'in aktardıklarına göre, ticaret savaşının ekonomik maliyetlerinin belirli sektörler üzerinde ağır bir yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini askıya almayı düşünüyor.

Hangi sektörlerde vergilere muafiyet düşünülüyor?

Yetkililerin, tıbbi ekipman ve etan gibi bazı endüstriyel kimyasallar için ek vergileri kaldırmayı düşündüğünü belirten kişiler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Yetkililer ayrıca uçak kiralamaları için gümrük vergisinden feragat etmeyi de tartışıyor. Pek çok havayolu şirketi gibi Çinli taşıyıcılar da uçaklarının tamamına sahip değiller ve bazı jetleri kullanmak için üçüncü taraf şirketlere kira ücreti ödüyorlar. Bu ödemeler ek gümrük vergisi ile mali açıdan yıkıcı hale gelme riski taşıyor.

Caijing'in Cuma günü kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Pekin, bellek çipi olmasa da yarı iletkenlerle ilgili sekiz ürünü de gümrük vergisinden muaf tutmaya hazırlanıyor.

Muafiyete uygun 131 ürün kategorisini içeren bir liste sosyal medyada, işletmeler ve ticaret grupları arasında yaygın bir şekilde dolaşıyordu.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası: Görünüşe göre istisna listeleri oluşturmaya başlıyorlar

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, Çin hükümetinin Oda üyelerine ABD'den Çin'e ithal ettikleri ve başka hiçbir yerde bulamadıkları ürünleri sorduğunu söyledi.

AmCham China Başkanı Michael Hart, odanın Çin'deki Amerikan İşletmeleri Beyaz Kitabı'nın yayınlanması dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, “Her iki tarafın da gümrük tarifelerini gözden geçirdiğini görmek güzel ve görünüşe göre belirli kategoriler için istisna listeleri oluşturmaya başlıyorlar” dedi.